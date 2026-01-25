Massive Kontrollen der Carabinieri in Bozen

Von: mk

Bozen – Mit einem massiven Aufgebot haben die Carabinieri von Bozen am Samstagabend das Stadtgebiet kontrolliert. Im Fokus standen die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen, Drogenkriminalität und die Überprüfung öffentlicher Plätze.

Unter Einsatz von elf Streifenwagen und zwei Hundestaffeln – sowohl Sprengstoff- als Drogenspürhunde – durchkämmten die Ordnungshüter strategische Punkte in der Landeshauptstadt An insgesamt 19 Kontrollstellen wurden über 200 Personen und 43 Fahrzeuge überprüft.

Eine Person, nach der polizeilich gefahndet wurde, begleiteten die Carabinieri in die Kaserne, außerdem wurde eine Person wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt und gleichzeitig als Drogenkonsument dem Regierungskommissariat gemeldet.

Außerdem wurde ein mutmaßlicher Drogendealer festgenommen, der versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen und auf einem E-Scooter die Flucht zu ergreifen. Als die Ordnungshüter sich ihm in den Weg stellten, leistete er gewaltsam Widerstand und wollte sich nicht ausweisen.

Vier Personen wurden wegen gewaltsamen Aufbrechens eines Pkw angezeigt. Sie hatten eine Kreditkarte aus dem Wagen gestohlen und im Anschluss zweimal versucht, diese unrechtmäßig zu benutzen. Überführt waren die Männer in erster Linie aufgrund von Aufnahmen von Überwachungskameras worden.

Neben der Anzeige eines illegalen Einwanderers wurden außerdem Drogen in mehreren Fällen beschlagnahmt.

Besonderes Augenmerk legten die Ordnungshüter auf die Stadtteile Don Bosco und Kaiserau sowie die Rentscher Straße. Hier wurden gezielt Tiefgaragen und Wohnanlagen kontrolliert, um potenzielle Einbrecher abzuschrecken. Parallel dazu wurden zwölf Gastbetriebe auf die Einhaltung von Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen geprüft.