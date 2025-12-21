Aktuelle Seite: Home > Chronik > Massiver Stromausfall in San Francisco
Massiver Stromausfall in San Francisco

Sonntag, 21. Dezember 2025 | 11:58 Uhr
APA/APA/AFP/GABRIEL BOUYS
Von: APA/dpa

In großen Teilen der US-Stadt San Francisco ist der Strom stundenlang ausgefallen. Nach Angaben des Energieversorgers Pacific Gas & Electric (PG&E) waren davon am Samstag zwischenzeitlich rund 130.000 Stromkunden betroffen – knapp ein Drittel der Gesamtzahl in der nordkalifornischen Metropole. Um 23.30 Uhr (Ortszeit) – etwa zehn Stunden nach Beginn des Problems – waren demnach noch rund 35.000 Anschlüsse ohne Strom. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben.

Der öffentliche Nahverkehr wurde erheblich gestört, wie der Katastrophenschutz von San Francisco auf der Plattform X mitteilte – demnach konnten mehrere Bahnlinien nicht fahren. Die Google-Schwesterfirma Waymo stellte den Dienst ihrer Robotaxis vorerst ein, wie Bürgermeister Daniel Lurie auf X bestätigte. Das San Francisco Ballet sagte eine für Samstagabend geplante Vorstellung des “Nussknackers” wegen des Stromausfalls ab.

“Wenn Sie zu Hause bleiben können, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie sicher, achten Sie auf Ihre Nachbarn und kümmern Sie sich umeinander”, sagte Lurie. Der Demokrat riet den Bewohnern der Tech-Metropole außerdem, aus Sicherheitsgründen Taschenlampen statt Kerzen zu benutzen.

