Mehrere Autoscheiben in der Nacht eingeschlagen

Wieder Vandalismus in Meran

Meran – In Meran haben wieder Randalierer zugeschlagen. In der Nacht auf Dienstag sind in der Marlingerstraße mehrere geparkte Autos beschädigt worden. Für die Besitzer bedeutete dies ein böses Erwachen.

Die Scheiben der Autos wurden eingeschlagen. In manchen Fällen wurden auch Gegenstände aus den Pkw gestohlen, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Insgesamt sind sechs bis sieben Pkw betroffen.

In den vergangenen Monaten ist es in Meran immer wieder zu derartigen Vorfällen gekommen: Unbekannte haben eine Mittelschule zweimal unter Wasser gesetzt.

Außerdem wurden mehrere Male die Scheiben von geparkten Bussen eingeschlagen.