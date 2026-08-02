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Im US-Staat Idaho

Mehrere Tote bei Schusswaffenangriff in den USA

Sonntag, 02. August 2026 | 07:20 Uhr
kerze sym
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Von: importer

Bei einem Schusswaffenangriff bei einem Burger-Restaurant im US-Staat Idaho sind mehrere Menschen getötet worden. Der Polizeichef der Stadt Twin Falls, Matthew Hicks, sprach am Samstag (Ortszeit) von mehreren Toten, ohne zunächst nähere Angaben zu machen. Auch der Angreifer sei tot. “Es war eine sehr chaotische Szene”, sagte Hicks. Ein Sprecher der Stadt sprach im Sender NBC von drei Toten und zwei Verletzten. Unklar war zunächst, ob der Angreifer dazugezählt wurde.

Der Angriff ereignete sich an einem Fast-Food-Restaurant der beliebten Kette In-N-Out Burger. Online veröffentlichte Videos zeigten mehr als ein Dutzend Menschen, die aus dem Restaurant rennen, um sich in Sicherheit zu bringen. Zu sehen war auch der Angreifer, ein anscheinend junger Mann mit einer langen Schusswaffe. Idaho liegt im Westen der USA. In den Vereinigten Staaten, wo sehr laxe Waffengesetze gelten, kommt es immer wieder zu Schusswaffenangriffen mit Toten und Verletzten.

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