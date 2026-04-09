Meran: Fahrt mit gestohlenem E-Bike

Junger Mann muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen

Von: luk

Meran – Ein Einsatz der Ortspolizei hat am Abend des 8. April in Meran zur Sicherstellung eines gestohlenen E-Bikes und zur Anzeige eines jungen Mannes geführt.

Eine Streife kontrollierte in der Winkelstraße einen ausländischen Staatsbürger, der den Exekutivbeamten bereits bekannt war. Der Mann war mit einem E-Bike unterwegs, das sich bei den Überprüfungen als gestohlen herausstellte. Das Fahrrad war am selben Tag in Meran entwendet worden.

Das E-Bike wurde umgehend sichergestellt, um es dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben zu können.

Bei der weiteren Kontrolle fanden die Einsatzkräfte zudem mehrere Einbruchswerkzeuge sowie ein Dokument, das vermutlich ebenfalls aus einer Straftat stammt. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Der junge Mann, ein marokkanischer Staatsbürger, wurde auf freiem Fuß angezeigt.