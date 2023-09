Meran: Herrenlose Fahrräder werden versteigert

Am Freitag, 15. September werden ab 9.00 Uhr in der Sport- und Freizeitzone Sinich (ex Dopolavoro) 60 herrenlose Fahrräder – davon drei E-Bikes – versteigert.

Unter den Hammer kommen auch zwei Maschinen zur Bodenmarkierung, die vom Dienst für Beschilderung nicht mehr verwendet werden.

Dieses Jahr findet die öffentliche Versteigerung im Rahmen der vom Kulturamt der Stadtgemeinde Meran geförderten Initiativen zur Europäischen Mobilitätswoche statt.

Die Güter werden nach der Formel „gekauft wie gesehen“ versteigert: Der Käufer nimmt den angekauften Gegenstand ohne Vorbehalte im vorgefundenen Zustand an und verzichtet auf jegliche Garantie für etwaige, auch nicht sofort sichtbare Mängel. Die angegebenen Preise verstehen sich als Versteigerungsgrundpreise. Darauf müssen Aufschläge von mindestens zehn Prozent geboten werden.

Wer sich an der Versteigerung beteiligt und einen Gegenstand erwirbt, muss einen Ausweis vorlegen und den Versteigerungspreis mit Aufschlag von 21,38 Euro (Spesen) in bar bezahlen.