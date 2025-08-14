Meran: Mit gestohlener Bankomatkarte geshoppt 

Von: luk

Meran – Die Carabinieri von Meran haben einen Algerier (28) ohne festen Wohnsitz wegen Diebstahls und unbefugter Nutzung einer Bankomatkarte angezeigt.

Eine Frau hatte wenige Stunden zuvor den Diebstahl ihres Portemonnaies – mit Bankomatkarte und etwas Bargeld – in Meran gemeldet. Während der Anzeigenaufnahme erhielt sie eine SMS-Benachrichtigung über eine Transaktion in einer Tabaktrafik im Zentrum der Passerstadt.

Die Exekutivbeamten begaben sich umgehend zu dem Geschäft und trafen dort den Verdächtigen an, der den gestohlenen Bankomatkarte benutzt hatte. Der Mann, der den Behörden bereits bekannt ist, wurde zur Wache gebracht, überprüft und anschließend auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft gemeldet.