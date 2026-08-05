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Mehrere Waffen und Drogen sichergestellt

Meran: Ortspolizei verstärkt Nachtkontrollen und wird gleich fündig

Mittwoch, 05. August 2026 | 15:08 Uhr
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Ortspolizei Meran
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Von: Lukas Unterkofler

Meran – Die Ortspolizei Meran hat in der vergangenen Woche ihre nächtlichen Kontrollen deutlich intensiviert, um die urbane Sicherheit im Stadtgebiet zu erhöhen. Dabei wurden an mehreren sensiblen Orten, in Parkanlagen, im Bereich des Bahnhofs sowie bei Verkehrskontrollen zahlreiche Personen überprüft.

Im Zuge der Einsätze fiel unter anderem ein Mann albanischer Staatsangehörigkeit auf, der im Rahmen einer Verkehrskontrolle in seinem Auto unterwegs war. Bei ihm wurde ein Springmesser gefunden. Auch zwei Obdachlose, die in Bahnhofsnähe kontrolliert wurden, gerieten ins Visier der Exekutivbeamten: Sie hatten ein Klappmesser, eine Kneifzange sowie Drogen bei sich.

Besonders brisant war ein weiterer Fall: Ein Mann algerischer Staatsangehörigkeit hatte sich unbefugt Zugang zu einer gemeindeeigenen Struktur verschafft. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten ein langes Messer sowie einen Baseballschläger sicher.

Alle drei Personen wurden bei der zuständigen Justizbehörde angezeigt.

Bezirk: Burggrafenamt

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