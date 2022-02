Meran: Polizei verstärkt Kontrolltätigkeit

Meran – In den letzten Tagen wurden auf Anordnung der Quästur von Bozen die Kontrollen im Zentrum von Meran verstärkt. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Einhaltung der Vorschriften des Grünen Passes sowie auf die öffentliche Ordnung in Algund und Sinich, wo es jüngst zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen gekommen war, gelegt.

Dieser Kontrolltätigkeit war Erfolg beschieden. Beamten der Polizeistation von Meran, die von Streifen der Kriminalpräventionseinheit der Staatspolizei „Lombardia“ von Mailand und einer Hundestaffel der Finanzwache von Bozen unterstützt wurden, gelang es in den Parkanlagen vor dem Bahnhof etwa 100 Gramm Haschisch, das bereits in Stangen aufgeteilt und für den Verkauf bereit war, zu beschlagnahmen. Weil sie der Anordnung zur Ausweisung aus dem Staatsgebiet nicht nachgekommen waren, wurden in Zusammenhang mit diesem Fund zwei junge algerische Staatsbürger einer Kontrolle unterzogen und auf freiem Fuß angezeigt.

Zudem wurden in einem Geschäft in der Meraner Pfarrgasse ein Kunde und der Inhaber des Geschäfts bestraft. Ersterer wurde mit einem Bußgeld belegt, weil er keinen Grünen Pass besaß, und der Inhaber wurde bestraft, weil er seinen Kunden nicht kontrolliert hatte.