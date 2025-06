Meran: Schlägerei in der „Mic-Mac“-Bar

Von: ka

Meran – Am späten Samstagabend des 21. Juni wurde der Einsatzzentrale des Polizeikommissariats Meran eine Schlägerei in der Bar „Mic-Mac“ am Theaterplatz gemeldet.

Eine Polizeistreife eilte sofort zur betreffenden Bar. Da die Polizei jedoch nicht sofort verständigt worden war, traf sie vor Ort nicht mehr alle an der Schlägerei beteiligten Personen an. Die Zeugenaussagen ergaben, dass sich einige der ausländischen Bürger, die an der Schlägerei beteiligt waren, bereits aus dem Staub gemacht hatten.

In dem Lokal herrschte Chaos, denn Tische und Stühle waren umgeworfen und eine Schaufensterscheibe war eingeschlagen. Neben dem Inhaber befanden sich noch einige Gäste in der Bar. Einer der Gäste, der leicht verletzt war, wurde ins Krankenhaus von Meran gebracht.

Auf der Grundlage der Zeugenaussagen und der Aufnahmen der Überwachungskameras des Lokals und der Umgebung gelang es den Beamten der Polizeiinspektion Meran, den Sachverhalt zu rekonstruieren und einen ausländischen Staatsbürger zu identifizieren, der auf den Videos am aufgeregtesten und gewalttätigsten erschien. Es handelte sich um den Verwandten eines italienischen Staatsbürgers. Sie fanden ihn am Sonntag in einer Straße im Meraner Stadtzentrum. Er trug noch immer dieselbe Kleidung wie am Abend zuvor.

Er wurde zusammen mit zwei italienischen Staatsbürgern und anderen Ausländern, die noch nicht identifiziert werden konnten, bei den Justizbehörden angezeigt. Ob es sich dabei nur um einen einfachen Streit handelte oder ob es noch andere Tatmotive gab, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.