Meran: Seniorin [90] im Supermarkt bestohlen

Meran – Eine 90-jährige Meranerin ist am späten Mittwochvormittag Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Seniorin war geraden in einem Supermarkt in der Goethestraße mit den Einkäufen beschäftigt. Als sie an der Kassa bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche war.

Es sei weniger der Verlust des Geldes, der sie schmerzt, sondern vielmehr das Abhandenkommen sämtlicher Dokumente, wie Ausweis oder Gesundheitskarte. Diese müsse sie nun in mühsamer Laufarbeit auf verschiedenen Ämtern neu beantragen und anfertigen lassen. Daher richtet die Meranerin über die Tageszeitung Alto Adige auch einen Appell an die Öffentlichkeit. Ihre Geldbörse sei womöglich nach der Entnahme des Geldes einfach irgendwo achtlos weggeworfen worden. Wer sie findet, sei gebeten, die Dokumente abzugeben.

Indes wurden eine Anzeige bei der Staatspolizei erstattet und die Bankomat-Karte blockiert. Der Frau bleibt vorerst nur die Hoffnung, dass sie zumindest einige ihrer Dokumente wieder erhält.