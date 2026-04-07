Aktuelle Seite: Home > Chronik > Meran: Sprung von Brücke endet mit schweren Verletzungen
Großeinsatz in der Passerschlucht

Meran: Sprung von Brücke endet mit schweren Verletzungen

Dienstag, 07. April 2026 | 17:58 Uhr
passer Meran
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Obermais
Schriftgröße

Von: luk

Meran – Ein riskanter Sprung von einer Brücke hat am frühen Nachmittag in Meran einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Ein junger Mann verletzte sich dabei schwer.

Der Unfall ereignete sich in der Passerschlucht bei einer kleinen Brücke an der Gilfpromenade. Dort sprang der etwa 20-Jährige vor den Augen mehrerer Freunde ins Wasser. Offenbar unterschätzte er dabei den niedrigen Wasserstand.

Der junge Mann zog sich bei dem Sprung mehrere Brüche zu, blieb jedoch ansprechbar. Seine Begleiter setzten sofort den Notruf ab.

Daraufhin wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften mobilisiert: Rund 50 Helfer von Feuerwehr, Wasserrettung und dem Weißen Kreuz rückten aus. Aus Sicherheitsgründen wurde die Passer vorübergehend gesperrt.

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte warnen in diesem Zusammenhang eindringlich vor derartigen Sprüngen, insbesondere bei niedrigem Wasserstand.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Jaufenpass: Unmut über Motorradlärm
Kommentare
44
Jaufenpass: Unmut über Motorradlärm
Kritik an Wohnprojekt für Ausländer: STF greift Landesrätin Pamer an
Kommentare
34
Kritik an Wohnprojekt für Ausländer: STF greift Landesrätin Pamer an
Brenzlige Minuten am Pragser Wildsee
Kommentare
33
Brenzlige Minuten am Pragser Wildsee
Diesel und Benzin: Hamsterkäufe und steigende Preise
Kommentare
33
Diesel und Benzin: Hamsterkäufe und steigende Preise
Kritik an Unkrautbekämpfung in Lana
Kommentare
33
Kritik an Unkrautbekämpfung in Lana
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 