Meran: Sprung von Brücke endet mit schweren Verletzungen

Von: luk

Meran – Ein riskanter Sprung von einer Brücke hat am frühen Nachmittag in Meran einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Ein junger Mann verletzte sich dabei schwer.

Der Unfall ereignete sich in der Passerschlucht bei einer kleinen Brücke an der Gilfpromenade. Dort sprang der etwa 20-Jährige vor den Augen mehrerer Freunde ins Wasser. Offenbar unterschätzte er dabei den niedrigen Wasserstand.

Der junge Mann zog sich bei dem Sprung mehrere Brüche zu, blieb jedoch ansprechbar. Seine Begleiter setzten sofort den Notruf ab.

Daraufhin wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften mobilisiert: Rund 50 Helfer von Feuerwehr, Wasserrettung und dem Weißen Kreuz rückten aus. Aus Sicherheitsgründen wurde die Passer vorübergehend gesperrt.

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte warnen in diesem Zusammenhang eindringlich vor derartigen Sprüngen, insbesondere bei niedrigem Wasserstand.