Meran: Untergeschoss des Kindergartens Maria Trost überflutet

Meran – In der Nacht von Montag auf Dienstag führte der starke Regen dazu, dass der Waal, der neben dem Kindergarten Maria Trost in Untermais verläuft, überlief und Wasser in das Untergeschoss eindrang. Feuerwehrleute und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs waren bis in die frühen Morgenstunden damit beschäftigt, die Räumlichkeiten zu trocken. Am Montag, 6. November können die Kinder wieder regulär in ihre Klassenräume zurückkehren.

“Das aus dem Waal ausgetretene Wasser ist reichlich in das Untergeschoss eingedrungen und hat dieses überschwemmt”, erklärte Stadträtin Emanuela Albieri am Ende der heute Morgen einberufenen Sitzung des Krisenstabs.

“Wie auch die Leiterin des Kindergartensprengels, Renate Kollmann, bestätigte, wird das unvorhergesehene Ereignis aber die reguläre Rückkehr der Kinder in die Klassenräume in den oberen Stockwerken am Montag, den 6. November, nicht beeinträchtigen. Vielmehr finden im Untergeschoss Freizeitaktivitäten statt, die mit einigen organisatorischen Maßnahmen auch in anderen Klassenräumen des Gebäudes durchgeführt werden können”, so Albieri.

“Am Donnerstagmorgen (2. November) werden wir bei einer Begehung zusammen mit den zuständigen Technikern das Ausmaß der Schäden überprüfen und so feststellen können, wann die überfluteten Räumlichkeiten wieder nutzbar gemacht werden können”, bestätigte Stadtrat Stefan Frötscher.

“Wir bedanken uns herzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr und den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs, die sofort eingegriffen haben, um den regulären Ablauf des Waals wiederherzustellen und das Wasser aus den Räumlichkeiten zu pumpen. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden”, fügten Albieri und Frötscher hinzu.

Der deutschsprachige Kindergarten Maria Trost ist der größte der Stadt und beherbergt 150 Kinder, die in sieben Sektionen unterteilt sind.