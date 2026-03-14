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Meraner vergeht sich an seiner Partnerin

Samstag, 14. März 2026 | 09:00 Uhr
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Quästur
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Von: mk

Meran – Die Staatspolizei hat in den vergangenen Tagen einen Meraner aufgrund eines Vollstreckungsbefehls vom Landesgericht in Bozen in Untersuchungshaft überstellt.

Dem 47-Jährige, bei dem es sich um einen italienischen Staatsbürger handelt, werden mehrere Vergehen vorgeworfen. In erster Linie handelt es sich um physische und psychische Gewalt an einer Frau aus Meran, mit der er eine intime Beziehung führte.

Die mutmaßlichen Straftaten waren in der Folge dem Polizeikommissariat gemeldet worden. Nachdem Anzeige erstattet worden war, führte die Polizei unter der Leitung der Bozner Staatsanwaltschaft Ermittlungen durch.

Demnach soll der Mann der Frau aufgelauert haben – unter anderem vor ihrem Arbeitsplatz und vor ihrer Wohnung. Auch sexuelle Gewalt soll im Spiel sein.

Der 47-Jährige ist bereits polizeibekannt. Er wurde ins Bozner Gefängnis eingeliefert.

Bezirk: Burggrafenamt

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