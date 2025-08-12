Aktuelle Seite: Home > Chronik > Messerstecherei in Meran
Mann in der Nacht verletzt

Messerstecherei in Meran

Dienstag, 12. August 2025 | 09:05 Uhr
messer gewalt
fotolia.de/BillionPhotos.com - Symbolbild
Von: luk

Meran – In der Nacht auf Montag ist es in Meran zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer gekommen. Gegen 23.15 Uhr gerieten auf dem Thermenplatz zwei Männer tunesischer Herkunft aus noch ungeklärten Gründen in Streit. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte rasch, worauf einer der Beteiligten ein Messer zog und den anderen verletzte.

Das Opfer wurde laut der Zeitung Alto Adige vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ins Tappeiner Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stellten eine Verletzung fest, die eine Heilungsdauer von rund zehn Tagen erfordert. Die blutigen Spuren des Vorfalls waren am Montagvormittag im Bereich der Passer-Terrassen noch sichtbar.

Die Carabinieri nahmen noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Sie prüfen sowohl den genauen Ablauf des Geschehens als auch mögliche Hintergründe der Auseinandersetzung. Auch ein eventuelles Mitwirken weiterer Personen wird nicht ausgeschlossen.

Der Vorfall wirft erneut Fragen zur nächtlichen Sicherheit im Meraner Stadtzentrum auf. Die Tatsache, dass ein Streit mit dem Einsatz einer Waffe endete, sorgt bei den Behörden für besondere Besorgnis.

Bezirk: Burggrafenamt

