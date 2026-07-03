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Arbeitsreiches Wochenende für die Ortspolizei Vinschgau

„Minderjähriger am Steuer, Drogenfunde und zahlreiche Einsätze“

Freitag, 03. Juli 2026 | 20:30 Uhr
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Lukas Forer
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Von: ka

Schlanders/Vinschgau – Ein äußerst arbeitsintensives letztes Juni-Wochenende liegt hinter der Ortspolizei Vinschgau. Mehrere Verkehrsunfälle, Einbruchsdiebstähle, umfangreiche Sicherheitskontrollen sowie Einsätze im Zusammenhang mit dem Drogenmilieu beschäftigten die Beamten in den vergangenen Tagen. Gleichzeitig sorgte die Ortspolizei für einen sicheren Ablauf des internationalen Radrennens „Drei-Länder-Giro“ im gesamten Vinschgau.

Besonders erschreckend war ein Vorfall, bei dem ein erst 13-jähriger Jugendlicher mit einem Pkw durch eine Vinschgauer Gemeinde unterwegs war. Der Minderjährige konnte von einer Streife angehalten und identifiziert werden. Gegen die verantwortlichen Personen wurden die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen eingeleitet.

Große Sorge bereitet den Beamten auch die Entwicklung im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. Im Laufe des Wochenendes wurden mehrere Gramm Haschisch und Marihuana sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte verschiedene Gegenstände, die zur Aufbereitung und zum Konsum der Suchtmittel verwendet wurden. Die entsprechenden straf- und verwaltungsrechtlichen Verfahren wurden eingeleitet.

Nach Angaben der Ortspolizei zeichnet sich ein besorgniserregender Trend ab: Sowohl Konsumenten als auch mutmaßliche Dealer werden zunehmend jünger.

Lukas Forer

„Gerade diese Entwicklung bereitet uns große Sorgen. Wir stellen fest, dass Jugendliche immer früher mit Betäubungsmitteln in Berührung kommen. Deshalb setzen wir neben konsequenten Kontrollen verstärkt auf Präventionsarbeit und Aufklärung in Zusammenarbeit mit Schulen, Familien und anderen Institutionen“, erklärt der Kommandant der Ortspolizei Vinschgau, Obst. Lt. Carli Christian.

Auch während der Nacht- und Wochenenddienste blieb für die Einsatzkräfte kaum Zeit zum Durchatmen. Mehrere Verkehrsunfälle sowie verschiedene Einbruchsdiebstähle machten das Einschreiten der Beamten erforderlich.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf umfangreichen Verkehrs- und Personenkontrollen am Stilfserjoch. Dort kontrollierten die Beamten mehr als 80 Personen sowie zahlreiche Fahrzeuge und Motorräder. Neben der Überprüfung der Dokumente wurden mehrere Verwaltungsübertretungen festgestellt und entsprechend geahndet. Ziel dieser Kontrollen ist es, die Verkehrssicherheit auf einer der meistbefahrenen Passstraßen Südtirols zu erhöhen und gleichzeitig präventiv gegen Straftaten vorzugehen.

Parallel dazu begleitete die Ortspolizei Vinschgau das internationale Radrennen „Drei-Länder-Giro“ durch das Einsatzgebiet. Durch umfangreiche Verkehrsregelungen, Streckensicherungen und die enge Zusammenarbeit mit den weiteren Einsatzorganisationen konnte die Veranstaltung ohne größere Zwischenfälle durchgeführt werden.

„Die vergangenen Tage haben erneut gezeigt, wie vielfältig und anspruchsvoll die Aufgaben der Ortspolizei sind. Von der Verkehrssicherheit über die Kriminalitätsbekämpfung bis hin zur Begleitung internationaler Sportveranstaltungen reicht unser Einsatzspektrum. Unser Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, die unsere Arbeit unterstützen und Verständnis für notwendige Kontrollen zeigen“, so der Kommandant abschließend.

Die Ortspolizei Vinschgau kündigt an, ihre Präsenz im gesamten Bezirksgebiet insbesondere während der Sommermonate weiter zu verstärken. Neben gezielten Verkehrs- und Sicherheitskontrollen sollen auch Präventionsmaßnahmen gegen Drogenmissbrauch sowie die Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendeinrichtungen weiter ausgebaut werden.

Bezirk: Vinschgau

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