Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mindestens 40 Tote bei Cholera-Ausbruch im Sudan
In eigenen Isolationszentren werden Menschen desinfiziert

Mindestens 40 Tote bei Cholera-Ausbruch im Sudan

Donnerstag, 14. August 2025 | 12:24 Uhr
In eigenen Isolationszentren werden Menschen desinfiziert
APA/APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: APA/AFP

In der Region Darfur im vom Krieg heimgesuchten Sudan sind nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen (MSF) innerhalb einer Woche mindestens 40 Menschen im Zusammenhang mit Cholera gestorben. Die Organisation sprach am Donnerstag von der “schlimmsten Cholera-Epidemie” in dem nordostafrikanischen Land seit Jahren. Allein in der westlichen Region Darfur hätten MSF-Teams in der vergangenen Woche mehr als 2.300 Patienten behandelt und 40 Todesfälle aufgrund von Cholera verzeichnet.

Cholera ist eine schwere Magen-Darm-Krankheit, die durch mit Erregern belastetes Wasser oder Nahrung übertragen wird. Die Infektion geht mit Durchfall, Erbrechen und Muskelkrämpfen einher und kann unbehandelt binnen weniger Stunden zum Tode führen. Betroffene im Sudan haben oft keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und Medikamenten. Sauberes Wasser gibt es vielerorts nicht. Die Armee von Militärherrscher Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohammed Hamdan Daglo liefern sich im Sudan seit mehr als zwei Jahren heftige Gefechte um die Vorherrschaft. Nach Angaben der UNO wurden in dem Konflikt schon zehntausende Menschen getötet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
94
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
Kommentare
64
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
59
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Kommentare
56
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
Kommentare
50
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
Anzeigen
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 