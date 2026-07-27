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Mindestens vier Tote bei Angriff in Seattle

Mindestens zwei Tote nach Schüssen in Innenstadt von Seattle

Montag, 27. Juli 2026 | 07:27 Uhr
Mindestens vier Tote bei Angriff in Seattle
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DAVID RYDER
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Von: APA/AFP

Bei Schüssen nahe des berühmten Wahrzeichens Space Needle in der US-Großstadt Seattle sind US-Medien zufolge zwei Menschen getötet worden. Mindestens vier weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind, wie die Medien am Sonntag (Ortszeit) berichteten und eine Krankenhaussprecherin mitteilte. Die Bürgermeisterin der Stadt, Katie Wilson, gab bekannt, dass es nach dem Vorfall eine Festnahme gegeben habe.

Zuvor hatte sie erklärt, dass zwei Verdächtige festgenommen worden seien. Sie dankte der Polizei für ihren Einsatz. Nach Berichten der Sender NBC News und CNN bestätigten Vertreter der Feuerwehr, dass zwei Menschen getötet wurden. Ein Reporter der “Seattle Times” berichtete von mehreren lauten Knallen. Die Polizei teilte im Onlinedienst X mit, es habe “mehrere Opfer” durch Schüsse in der Nähe des Aussichtsturms Space Needle am Seattle Center gegeben. Der Ort ist eine beliebte Touristenattraktion.

Vier Menschen im Krankenhaus

Eine Sprecherin des Harborview Medical Center teilte mit, dass in dem Krankenhaus nach dem Vorfall vier Menschen behandelt würden. Ein Kind und eine Frau unbekannten Alters würden gerade operiert, zudem seien ein 23-jähriger Mann und eine 39-jährige Frau eingeliefert worden, teilte Susan Gregg mit. Die Sprecherin erklärte, es sei zunächst unklar, ob die Tat durch mehr als einen Schützen begangen wurde.

Das Seattle Center ist ein Kultur- und Veranstaltungsviertel rund um die Space Needle, das Wahrzeichen der Stadt im Nordwesten der USA. Der Schusswaffenvorfall ereignete sich während des Gastronomie-Festivals “Bite of Seattle”.

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