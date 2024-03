Mit gefälschtem Pass über den Brenner

Brenner – Ein Mann (33) aus Kroatien ist am Sonntag, den 3. März, am Brenner festgenommen worden. Wie die Quästur heute bekannt gab, wurde er von Beamten der Bahnpolizei am Bahnsteig im Zuge einer Kontrolle an der Ausreise nach Deutschland gehindert.

Gegen den Kroaten war Tage zuvor vom Gericht in Treviso die Auflage erhoben worden, die Gemeinde nicht zu verlassen. Um dennoch ausreisen zu können, war der Mann am Brenner mit einem gefälschten Pass unterwegs.

Auf der Polizeiwache konnte die Fälschung enttarnt werden. Für den 33-Jährigen ging es nach Feststellung der Identität ins Gefängnis von Bozen.

Einige Tage später hat der Untersuchungsrichter die restriktive Maßnahme bestätigt und den Mann wieder auf freiem Fuß gesetzt.