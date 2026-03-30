Mit nacktem Oberkörper: Schlägerei im Zentrum von Bozen

Von: luk

Bozen – Passanten im Zentrum von Bozen bot sich am Sonntagnachmittag eine äußerst ungewöhnliche Szenerie: Unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen war ein Streit zu einer handfesten Auseinandersetzung mit Waffengewalt hochgekocht.

Als die alarmierte Polizei eintraf, war die Situation bereits außer Kontrolle. Ein Verdächtiger mit nacktem Oberkörper schubste drei andere Jugendliche herum. Beim Anblick der Ordnungshüter ergriff er die Flucht, konnte jedoch wenig später von einer weiteren Polizeistreife gestoppt werden.

Die vier Personen wurden zur Klärung der Sachlage auf die Quästur gebracht. Auch anhand von Zeugenaussagen konnte der Hergang nachvollzogen werden: Die vier jungen Personen – drei Männer und eine Frau – gingen zunächst aufeinander los. Schließlich verletzte einer der Täter den Widersacher mit einem Gegenstand. Dieser schlug mit einem Glas zurück.

Die drei Marokkaner sowie die Italienerin im Alter zwischen 19 und 27 Jahren wurden wegen Schlägerei angezeigt. Einer von ihnen musste sich ärztlich behandeln lassen.