Mitarbeiterin von Wiener Anwaltskanzlei überfallen

Von: apa

Die Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei in Wien-Wieden ist laut Polizei Freitagnachmittag überfallen worden. Zwei Männer kamen in das Büro, drängten die Frau in die Räumlichkeiten, zogen sie an den Haaren und bedrohten sie mit einer Waffe. Dabei soll es sich um ein Messer oder um eine Schere gehandelt haben. Mit Bargeld aus dem Safe flüchteten die Räuber. Sie kamen jedoch nicht weit. Die Syrer wurden noch im Gebäude festgenommen.

Bei den Männern handelt es sich um einen 29- und einen 33-Jährigen. Die Polizei klärt nun, ob die beiden schon einmal Kontakt mit dem Anwalt – eventuell als Mandanten – hatten, da sie über die Gegebenheiten Bescheid wussten. Der Anwalt war bei dem Überfall nicht anwesend, er kam später hinzu. Der Rechtsvertreter und seine Mitarbeiterin, die unter Schock stand, konnten noch nicht einvernommen werden.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Amtshandlung übernommen. Nähere Hintergründe zu dem Vorfall, der sich um 17.00 Uhr abspielte, sind Gegenstand laufender Ermittlungen.