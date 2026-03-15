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Endlich verbreitet Niederschlag

Mittelmeertief kriecht über Südtirol

Sonntag, 15. März 2026 | 09:24 Uhr
Mit warmen Temperaturen aber auch Regen ist zu rechnen
APA/APA/dpa/Oliver Berg
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Von: luk

Bozen – Flächendeckende Niederschläge lassen in Südtirol seit drei Wochen auf sich warten. Am Samstag hat sich die allgemeine Wetterlage jedoch umgestellt: Ein Mittelmeertief hat für erste Regenschauer gesorgt. In der Nacht auf Sonntag haben sich die Niederschläge ausgebreitet. Am meisten regnen soll es im Hinterpasseier – am wenigsten im Pustertal.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin spricht von einer “Südstaulage”: “Das heißt, wenn es in den grün eingefärbten Gebieten am meisten regnet bzw. schneit, genau so wie in den letzten 24 Stunden. Auf den Bergen es Ultentals und Passeiertals brachte das Mittelmeertief seit gestern rund 40 cm Schnee. Heute kommt (hier) noch etwas dazu.”

Die Schneefallgrenze liegt derzeit bei 1000 bis 1400 Höhenmetern.

Agentur für Bevölkerungsschutz

So geht es weiter

Am Montag ziehen noch einige Wolkenfelder durch, zeitweise scheint die Sonne. In den Dolomiten entstehen einzelne Regenschauer, später dann auch am Alpenhauptkamm. Vor allem im Vinschgau und Wipptal wird es föhnig.

Der Dienstag verläuft überwiegend sonnig, am Alpenhauptkamm halten sich noch ein paar Wolken. In vielen Tälern weht der Nordföhn.

Am Mittwoch flaut der Wind ab und die Wolken nehmen voraussichtlich zu. Der Donnerstag wird wieder sonniger.

Bezirk: Bozen

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