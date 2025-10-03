Aktuelle Seite: Home > Chronik > Monte Valinis: Südtiroler Paragleiter stürzt kurz nach dem Start ab
Poly- und Schädeltrauma

Monte Valinis: Südtiroler Paragleiter stürzt kurz nach dem Start ab

Freitag, 03. Oktober 2025 | 17:25 Uhr
paragleiter symFolgenschwerer Unfall zweier Flugsportler
APA/APA (AFP/Symbolbild)/STR
Von: luk

Meduno/Bozen – Ein schwerer Unfall hat sich heute Vormittag am Monte Valinis in der Gemeinde Meduno in der Provinz Pordenone ereignet. Ein 46-jähriger Gleitschirmpilot aus Südtirol stürzte kurz nach dem Start ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Kritische Startphase wird zum Verhängnis

Der Mann aus der Provinz Bozen war gerade erst abgehoben, als etwas schiefging. Noch in der heiklen Startphase verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte ab. Bei dem Aufprall erlitt er ein Polytrauma sowie ein Schädeltrauma.

Komplexer Rettungseinsatz

Die regionale Rettungsleitstelle Sores Friaul-Julisch Venetien alarmierte umgehend alle verfügbaren Einsatzkräfte. Neben der Bergrettungsstation Maniago rückten ein Rettungswagen und der regionale Rettungshubschrauber aus.

Wegen der schwierigen Geländeverhältnisse musste das medizinische Team, unterstützt von der Bergrettung Cnsas, den Verletzten mit der Seilwinde bergen. Vor Ort stabilisierten die Sanitäter den 46-Jährigen, bevor er per Hubschrauber ins Krankenhaus von Udine geflogen wurde.

Außer Lebensgefahr

Trotz der Schwere seiner Verletzungen besteht nach Angaben der Ärzte keine Lebensgefahr für den Südtiroler, berichtet Alto Adige.

Der Unfall zeigt einmal mehr, wie gefährlich die Startphase beim Gleitschirmfliegen sein kann. Gerade in dieser Phase können bereits kleine Fehler oder ungünstige Windverhältnisse ernste Folgen haben.

Bezirk: Bozen

