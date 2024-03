Mord an Alexandra Mocanu: Zeugen der Verteidigung angehört

Bozen – Der Prozess wegen des Mordes an der 35-jährigen Kellnerin Alexandra Elena Mocanu in der Trieststraße in Bozen ist am Mittwoch fortgesetzt worden. Avni Mecja, ihr damaliger Partner, muss sich vor dem Schwurgericht wegen mehrfach erschwerten Mordes verantworten.

Bei der Verhandlung kamen mehrere Zeugen der Verteidigung und der Nebenkläger zu Wort – unter anderem auch der Ex-Mann der Ermordeten.

Außerdem sagte der Angestellte eines Autohändlers aus. Anfang Oktober soll sich der Angeklagte den Schlüssel des Pkw von Mocanu nachmachen lassen haben, um ihr nachzustellen.

Vor Gericht wurden außerdem einige Familienangehörige des Angeklagten angehört.

Mecja wird beschuldigt, Mocanu am 22. Oktober 2022 in ihrer gemeinsamen Wohnung getötet zu haben. Ein Urteil soll am 27. März fallen.