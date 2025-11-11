Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mordermittlungen gegen Pflegerin der Klinik Favoriten
Krebskranke Patientin soll Medikamenten-Überdosis erhalten haben

Mordermittlungen gegen Pflegerin der Klinik Favoriten

Dienstag, 11. November 2025 | 09:15 Uhr
Krebskranke Patientin soll Medikamenten-Überdosis erhalten haben
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen eine Pflegerin der Klinik Favoriten wegen Mordverdachts. Behördensprecherin Nina Bussek bestätigte der APA am Dienstagvormittag eine Meldung des “Falter”. “Wir stehen am Anfang der Ermittlungen”, sagte Bussek. Man habe von einem Sachverhalt Kenntnis erlangt, “der nun geprüft wird.” Die Beschuldigte befinde sich auf freiem Fuß, teilte Bussek mit. Die Staatsanwaltschaft geht demnach aktuell nicht von einem dringenden Tatverdacht aus.

Laut “Falter” steht die Pflegerin im Verdacht, eine krebskranke Patientin vorsätzlich mit einer Medikamenten-Überdosis getötet zu haben. Zugetragen haben soll sich das im vergangenen September. Der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) avisierte auf APA-Anfrage eine schriftliche Stellungnahme.

