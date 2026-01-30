Mordermittlungen zu zwei Toten in Hamburger U-Bahnstation

Von: APA/dpa

Nach dem Tod einer 18 Jahre alten Frau und eines 25 Jahre alten Mannes auf den Gleisen einer U-Bahnstation in der norddeutschen Stadt Hamburg ermittelt die Mordkommission. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich beide am Donnerstagabend unabhängig voneinander auf dem Bahnsteig der Station Wandsbek Markt aufgehalten. Dann habe der Mann die Frau gegriffen und sich mit ihr vor den einfahrenden Zug gestürzt.

Bei dem 25-Jährigen handle es sich um einen Südsudanesen. Die Nationalität der 18-Jährigen ist bisher nicht bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei nicht davon aus, dass sich die beiden kannten. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Am Freitag sollten Videoaufnahmen ausgewertet und Zeugen befragt werden. Es werde alles getan, um an Informationen zu dem Vorfall zu kommen.

Nach dem tödlichen Vorfall waren in der Nacht viele Rettungskräfte und Polizeibeamte in und vor der Station unterwegs. Polizisten sicherten die Eingänge ab, damit keine Unbefugten die Station betreten. Zeuginnen und Zeugen des tödlichen Vorfalls wurden laut Polizei seelsorgerisch betreut.