Mordfall Rauch: Haftstrafe für Oberhauser verkürzt

Bozen – Es hatte sich angedeutet: Im Mordfall Barbara Rauch hat das Oberlandesgericht in der Berufungsschwurgerichtsverhandlung für Lukas Oberhauser die Haftstrafe von 26 auf 23 Jahre gesenkt. Davon muss Oberhauser für mindestens drei Jahre in einer psychiatrischen Einrichtung verbringen.

Die Verteidigung des Mannes hatte den Antrag gestellt und erklärt auf mehrere Berufungsgründe zu verzichten. Das ebnete den Weg für die Verkürzung. Das Gericht stimmte zu, dass Oberhauser die Zeit in der psychiatrischen Einrichtung nicht zusätzlich zur Haftstrafe angerechnet wird.

Lukas Oberhauser war in erster Instanz für den Mord an Barbara Rauch in Eppan zu 26 Jahren Haft sowie drei Jahren in einer psychiatrischen Einrichtung verurteilt worden.