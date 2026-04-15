Mordprozess gegen 78-Jährigen nach Attacke auf Familie

Von: apa

Ein 78-Jähriger muss sich am Mittwoch im Landesgericht Steyr wegen zweifachen Mordes verantworten, weil er Ende Oktober 2025 in Enns (Bezirk Linz-Land) seine Frau und einen Sohn getötet haben soll. Laut Anklage habe er daheim die Opfer erst mit einer Bratpfanne niedergeschlagen, sie anschließend gewürgt und dann mit einem Küchenmesser erstochen. Die 70-Jährige und der 41-Jährige verbluteten. Der Pensionist befindet sich in U-Haft, bisher soll er sich geständig gezeigt haben.

Am Vormittag des 27. Oktober waren die Frau und der 41-jährige Sohn, der unter einer Beeinträchtigung gelitten haben soll, tot in dem Einfamilienhaus der Familie gefunden worden. Als mutmaßlicher Täter stand rasch der Ehemann fest. Er wies leichte Verletzungen auf, die von einem Suizidversuch stammen könnten. Der bisher unbescholtene Angeklagte war zurechnungsfähig, der Tat dürfte ein Streit mit der Frau vorangegangen sein. Ein Urteil ist noch für Mittwoch geplant.

(S E R V I C E – Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)