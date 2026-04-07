Kroatien neu entdecken

Von: First Avenue

Das mediterrane Lebensgefühl, kristallklares Meer und viel Sonne – Kroatien ist für viele Südtiroler längst kein Geheimtipp mehr. Besonders im Frühling und Sommer zeigt sich die Adriaküste von ihrer schönsten Seite: milde Temperaturen, duftende Pinien und ein entspanntes Ankommen ab der ersten Minute. Unweit von Zadar verbindet sich Naturgenuss mit lebendiger Altstadtkultur, charmanten Plätzen und exzellenter Kulinarik.

Besonders im Frühling und Sommer zeigt sich die Adriaküste von ihrer schönsten Seite: milde Temperaturen, duftende Pinien und ein entspanntes Ankommen ab der ersten Minute. Unweit von Zadar verbindet sich Naturgenuss mit lebendiger Altstadtkultur, charmanten Plätzen und exzellenter Kulinarik.

Urlaub auf einer exklusiven Halbinsel

Auf einer exklusiven Halbinsel in Dalmatien liegt das Falkensteiner Resort Punta Skala, das mit unterschiedlichen Konzepten alle Urlaubswünsche vereint: vom Adults only SPA Erlebnis bis zum hochwertigen Familienurlaub. Familien finden im Falkensteiner Family Hotel Diadora ihr perfektes Zuhause. Das 5‑Sterne‑Hotel begeistert seit seiner umfassenden Neugestaltung mit modernem Design, großzügigen Familiensuiten und einem durchdachten Konzept rund um maritime Abenteuer.

Familienzeit mit Wasser, Spiel und Entspannung

Herzstück für Kinder ist das über 1.250m² große Falky Land mit betreuten Spielwelten, Kletterelementen und einer vielseitigen Wassererlebniswelt mit Pools und Wasserrutsche. Während sich die kleinen Gäste bestens aufgehoben fühlen, genießen Erwachsene Erholung im Aquapura SPA, entspannte Stunden am Strand oder sportliche Aktivitäten am Meer.

Sportliches Sommerhighlight für junge Fußballfans

Ein besonderes Highlight diesen Sommer: Die Arsenal Football Camps finden in Punta Skala statt. Nachwuchsfußballer trainieren nach den offiziellen Methoden des FC Arsenal – ein einzigartiges Erlebnis für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche in professioneller, internationaler Atmosphäre.

Exklusives Vorteilsangebot für Südtirol

Exklusiv für Gäste aus Südtirol gibt es zudem ein attraktives Südtiroler Vorteilsangebot mit 20% Rabatt für Aufenthalte von 07.06. bis 04.07.2026. Die perfekte Gelegenheit, bewährte Falkensteiner Gastfreundschaft mit mediterranem Urlaubsfeeling zu verbinden.

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