Mordversuch und sexuelle Gewalt: Quästor schiebt gefährliche Männer ab

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat am Dienstag in der Schlachthofstraße in Bozen den 51-jährigen Tunesier H. G. aufgegriffen. Der Mann ist mehrfach vorbestraft und gilt als sozial gefährlich. Ihm wird sogar ein versuchter Mord vorgeworfen.

Der Mann verfügt über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung und soll gewalttätig sein. Der Mordversuch hat sich laut Angaben der Polizei im März 2022 auf den Talferwiesen abgespielt. Wegen mehrerer Vergehen in Zusammenhang mit Drogen lag gegen den Mann außerdem ein Aufenthaltsverbot für das Stadtgebiet von Bozen vor.

Nur wenigen Stunden später hat die Polizei einen 35-jährigen Marokkaner aufgespürt, der ebenfalls mehrfach vorbestraft ist. Ein rechtskräftiges Urteil liegt wegen sexueller Gewalt in einer Diskothek in Bozen im Jahr 2022 vor.

Quästor Paolo Sartori hat in beiden Fällen ein Dekret zur Abschiebung unterzeichnet. Die Männer wurden von den Beamten ins Abschiebezentrum nach Gradisca d’Isonzo bei Görz überstellt.