Müllbrand in Völs am Schlern: Fahrer verhindert größere Schäden

Von: luk

Völs am Schlern – In den frühen Morgenstunden des Montags ist es in Völs am Schlern zu einem Brand in einem Müllfahrzeug gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 7.20 Uhr alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Lenker des Müllfahrzeugs bereits richtig reagiert und die brennende Ladung rechtzeitig abgeladen. Dadurch konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Nach einer kurzen Lageerkundung konnten die zusätzlich alarmierten Feuerwehren wieder abrücken.

Die Löscharbeiten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Völs am Schlern durchgeführt. Der Bauhof der Gemeinde unterstützte anschließend beim Wiederverladen des abgelöschten Materials.

Als mögliche Brandursache werden unsachgemäß entsorgte Batterien oder Akkus sowie noch heiße Aschereste im Restmüll vermutet. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Batterien, Akkus und heiße Asche keinesfalls im Restmüll entsorgt werden dürfen, da sie eine erhebliche Brandgefahr für Entsorgungsfahrzeuge, Einsatzkräfte und die Umwelt darstellen.