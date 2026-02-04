Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mutiger Feuerwehrmann vertreibt mutmaßlichen Einbrecher
Zwischenfall in Montal

Mutiger Feuerwehrmann vertreibt mutmaßlichen Einbrecher

Mittwoch, 04. Februar 2026 | 14:54 Uhr
Feuerwehrmann
pixabay.com - Symbolbild
Schriftgröße

Von: mk

Montal – In Montal wollte ein Unbekannter in die Halle der Freiwilligen Feuerwehr eindringen. Der mutmaßliche Einbrecher konnte allerdings in die Flucht geschlagen werden.

Wie der Bürgermeister von St. Lorenzen, Martin Ausserdorfer, gegenüber Südtirol News bestätigt, wurde der Täter von einem jungen Feuerwehrmann auf frischer Tat ertappt, der ihm beherzt entgegentrat.

Dem unerwünschten Besucher gelang allerdings die Flucht zu Fuß. Nur einen Rucksack mit einem Brecheisen ließ er zurück.

Laut Ausserdorfer handelt es sich eine Person im Alter von ungefähr 50 Jahren. Bei den Carabinieri ist Anzeige erstattet worden. Die Ordnungshüter haben sich auch am Ort des Geschehens ein Bild der Lage gemacht.

„Die Videoaufzeichnungen sind alle vorhanden“, betont Ausserdorfer. Bislang konnte der Täter allerdings noch nicht identifiziert und ausgeforscht werden.

Bezirk: Pustertal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

