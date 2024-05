Mutmaßliche Brandstifterin im Mühlviertel gefasst

Nach drei Brandstiftungen im Mühlviertel ist eine 19-Jährige festgenommen worden, sie hat ein Geständnis abgelegt, aber keine Angaben zum Motiv gemacht, berichtete die Polizei am Donnerstag. In der Nacht auf Montag war das Nebengebäude eines Bauernhofes im Bezirk Urfahr-Umgebung völlig abgebrannt. Das Übergreifen auf das Wohngebäude konnte verhindert werden, rund 170 Kräfte von zehn Freiwilligen Feuerwehren waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Bereits in den Tagen zuvor waren ein Stadel und ein Holzstoß in Flammen aufgegangen. Da bei der Scheune Brandbeschleuniger verwendet worden war, gingen die Ermittlungen in Richtung Brandstiftung.

Die 19-Jährige, die selbst bei der Feuerwehr aktiv ist, geriet unter Verdacht. Sie wurde offenbar durch Zeugenaussagen und Beweismittel belastet. Nach einer entsprechenden Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde sie am Mittwoch in der Wohnung ihrer Eltern festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.