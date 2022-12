Mutmaßliche Dealer in Bozen Süd verhaftet

Bozen – Die Polizei hat in Bozen einen 26-jährigen Italiener und einen 25-Jährigen aus Moldau wegen Drogenhandels auf frischer Tat verhaftet.

Die Polizei hat die beiden in einem Pkw bei der Autobahnmautstelle in Bozen Süd aufgehalten. Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Beamten neun Packungen, die insgesamt 4,5 Kilogramm Haschisch enthielten. In einem weiteren Säckchen befanden 100 Gramm Kokain.

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten weitere zwei Kilogramm Haschisch, 300 Gramm Marihuana und 2.500 Euro in bar.

Bislang gilt die Unschuldsvermutung.