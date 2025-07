Mutmaßlicher Dealer gibt Anweisungen Balkon aus

Von: mk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Samstag in Bozen in Europaviertel einen 46-jährigen Marokkaner festgenommen, der im Verdacht steht, in großem Stil mit Kokain gehandelt zu haben. Die Festnahme erfolgte nach Hinweisen aus der Bevölkerung und gezielten Observationen.

Die Ermittler wurden auf verdächtigen Publikumsverkehr in einem Gebäude aufmerksam. Bürger hatten entsprechende Beobachtungen gemeldet, was die Beamten zu einer gezielten Observation der Umgebung veranlasste.

Dabei fiel den Polizisten der 46-Jährige auf, der in einer Wohnung des Gebäudes lebt und der wegen Drogen bereits polizeibekannt war. Die Ermittler beobachteten, wie der Mann wiederholt vom Balkon aus Passanten Anweisungen gab, die daraufhin das Gebäude betraten.

Als die Beamten einschritten, stoppten sie den Mann im Treppenhaus. Bei einer Leibesvisitation stellten sie in den Hosentaschen des 46-Jährigen ein in Zellophan eingewickeltes Päckchen mit rund 30 Gramm Kokain sicher. Außerdem hatte er die Schlüssel einer Wohnung bei sich, die sich zwar ebenfalls im Gebäude befand, allerdings nicht direkt auf ihn zurückzuführen war.

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten im Bezug eines Kissens zwei Pakete mit insgesamt 600 Gramm Kokain sowie 2.000 Euro in bar. Der 46-jährige Marokkaner wurde wegen Drogenhandels verhaftet und unter Hausarrest gestellt.