MutmaÃŸlicher Dealer wird abgeschoben

Von: mk

Bozen – Im Rahmen gezielter Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels hat die Staatspolizei am Freitag einen entscheidenden Schlag geführt. Nach Hinweisen von Anwohnern über verdächtige Aktivitäten in einem Mehrfamilienhaus im Don Bosco-Viertel durchsuchten die Beamten eine Wohnung. Die Operation war von Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet worden.

In der Wohnung, in der ein 35-jähriger Tunesier lebt, stießen die Beamten auf Beweismittel, die auf Drogenhandel hindeuteten: Sie fanden mehrere Gramm Haschisch und Kokain. Darüber hinaus wurden in einem Schrank Verpackungsmaterial sowie eine Präzisionswaage sichergestellt.

Der Bewohner wurde daraufhin auf die Quästur gebracht und wegen des Drogenhandels angezeigt. Da sich der Mann illegal im Staatsgebiet aufhielt, ordnete der Quästor dessen sofortige Abschiebung an.

Der 35-Jährige wurde umgehend in ein Abschiebezentrum nach Mailand überführt. Dort wird er verbleiben, bis die Formalitäten für seine endgültige Rückführung in sein Heimatland abgeschlossen sind.