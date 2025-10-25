Aktuelle Seite: Home > Chronik > MutmaÃŸlicher Dealer wird abgeschoben
Wohnungsdurchsuchung in Bozen

MutmaÃŸlicher Dealer wird abgeschoben

Samstag, 25. Oktober 2025 | 12:18 Uhr
drog 25.10.25
QuÃ¤stur
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: mk

Bozen – Im Rahmen gezielter Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels hat die Staatspolizei am Freitag einen entscheidenden Schlag geführt. Nach Hinweisen von Anwohnern über verdächtige Aktivitäten in einem Mehrfamilienhaus im Don Bosco-Viertel durchsuchten die Beamten eine Wohnung. Die Operation war von Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet worden.

In der Wohnung, in der ein 35-jähriger Tunesier lebt, stießen die Beamten auf Beweismittel, die auf Drogenhandel hindeuteten: Sie fanden mehrere Gramm Haschisch und Kokain. Darüber hinaus wurden in einem Schrank Verpackungsmaterial sowie eine Präzisionswaage sichergestellt.

Der Bewohner wurde daraufhin auf die Quästur gebracht und wegen des Drogenhandels angezeigt. Da sich der Mann illegal im Staatsgebiet aufhielt, ordnete der Quästor dessen sofortige Abschiebung an.

Der 35-Jährige wurde umgehend in ein Abschiebezentrum nach Mailand überführt. Dort wird er verbleiben, bis die Formalitäten für seine endgültige Rückführung in sein Heimatland abgeschlossen sind.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Kommentare
65
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Ein Aufzug zum Kloster SÃ¤ben â€“ oder doch nicht?
Kommentare
50
Ein Aufzug zum Kloster SÃ¤ben â€“ oder doch nicht?
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
Kommentare
47
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
Lehrer-Verhandlungen: “Landesregierung stellt inakzeptable Bedingungen”
Kommentare
46
Lehrer-Verhandlungen: “Landesregierung stellt inakzeptable Bedingungen”
32-JÃ¤hriger nach verheerendem Auffahrunfall auf der Brennerautobahn tot
13
32-JÃ¤hriger nach verheerendem Auffahrunfall auf der Brennerautobahn tot
Anzeigen
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Digitale Sicherheit im Familienalltag
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2025 First Avenue GmbH
 