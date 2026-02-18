Mutmaßlicher Drogenkurier springt aus Lieferwagen

Von: mk

Andrain/Lana – Auch die Straßenpolizei verstärkt ihre Kontrollen in Südtirol während der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026. Erst am Freitag hat auf der Nordspur der Schnellstraße MeBo ein Streifenwagen die Verfolgung eines Lieferwagenaufgenommen. Grund dafür war: Der Fiat Fiorino war in der Emilia Romagna noch am selben Tag als gestohlen gemeldet worden.

Mit Blaulicht und Sirene wurde dem Wagen signalisiert, bei der nächsten Ausfahrt anzuhalten. Der Lenker, der im ersten Moment zwar verlangsamte und in Richtung Andrian abbog, drückte wieder auf das Gaspedal, um erneut auf die Schnellstraße zu gelangen.

Das Täuschungsmanöver konnte die Straßenpolizei jedoch nicht abschütteln. Nach einer etwa zehn Kilometer langen Verfolgungsjagd manövrierte der Lenker das Fahrzeug auf der Höhe der Ausfahrt bei Lana plötzlich dicht an die Mittelleitplanke und sprang aus dem noch fahrenden Lieferwagen.

Dem Mann, der Arbeiterkleidung trug, gelang es, zwischen vorbeifahrenden Autos die gegenüberliegende Fahrspur zu überqueren und die Flucht in den angrenzenden Feldern zu ergreifen. Eine Suche nach dem Flüchtigen verlief bislang ergebnislos.

Die Beamten, die zuvor die Verfolgung des Wagens aufgenommen hatten, sorgten unterdessen für die Sicherheit im Straßenverkehr. Sie verstellten den Lieferwagen und parkten ihn in einer nahegelegenen Haltebucht. Gleichzeitig signalisierten sie den anderen Verkehrsteilnehmern die Gefahrenstelle, um eventuelle Kollisionen zu verhindern.

Mithilfe der Spurensicherung der Quästur in Bozen hinzugezogen wurde das Fahrzeug im Anschluss durchsucht. Die Ermittler stellten dabei über 40 Pakete Haschisch mit einem Gesamtgewicht von elf Kilogramm sicher, die unter den Sitzen und im Heck des Lieferwagens versteckt waren.

Die Ermittlungen werden unterdessen fortgesetzt, auch die Fahndung nach dem Lenker des gestohlenen Fahrzeugs läuft weiter. Die Spurensicherung hat unter anderem Material zu dessen Identifizierung sichergestellt.

Die Untersuchung wird von der Bozner Staatsanwaltschaft geleitet.