Nach Arbeitsunfall: Begräbnis von Mirco Balzano am Samstag

Gröden/Scandicci – An diesem Samstag findet um 11.00 Uhr das Begräbnis von Mirco Balzano statt. Wie berichtet, kam der Techniker am 18. Mai bei Wartungsarbeiten an der Seceda-Bahn in Gröden ums Leben.

Der 49-Jährige stammte ursprünglich aus Greve in Chianti bei Florenz, doch er lebte seit fast 20 Jahren in Südtirol. Balzano war bereits für knapp 19 Jahre für die Seilbahn tätig und wurde als vertrauenswürdiger und engagierter Mitarbeiter beschrieben. Wegen seiner höflichen Art und seiner beruflichen Kompetenz war er sehr geschätzt.

Über die Jahre sei er zu einem “Grödner” geworden, meinte auch der ehemalige Bürgermeister von St. Ulrich, Ewald Moroder. Die Trauer in Gröden und darüber hinaus ist groß.

Balzano ist bei dem Arbeitsunfall 60 Meter in die Tiefe gestürzt, nachdem das Sicherungsseil gerissen ist. Derzeit wird die Ursache dafür ermittelt, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Auf Wunsch der Familie findet die Trauerfeier in Scandicci in der Gegend von Florenz im Königreichssaal der Zeugen Jehovas statt. Allerdings wird sie auf Zoom übertragen.