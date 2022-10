Nach Bergunfall: Trauer um Jonas Hainz [25] weit über das Pustertal hinaus

Bruneck – Weit über das Pustertal hinaus sorgt der Tod des 25-jährigen Jonas Hainz für Trauer und Bestürzung.

Der junge Alpinist war am Samstag alleine am Magerstein im Antholzer Tal unterwegs. Vermutlich schon beim Aufstieg dürfte es zu dem fatalen Absturz gekommen sein. Es wurde nämlich kein Eintrag im Gipfelbuch gefunden und Jonas Hainz hatte noch seinen Proviant dabei.

Als es vom 25-Jährigen auch in den späten Nachmittagsstunden kein Lebenszeichen gab, schlugen seine Angehörigen Alarm. Vom Hubschrauber des Aiut Alpin aus wurde dann noch am Samstagabend der leblose Körper des jungen Reischachers auf einer Kante im steilen Gelände entdeckt. Die Bergung erfolgte am Sonntagvormittag. Jonas Hainz dürfte rund 300 Meter tief abgestürzt sein.

Viele Bergsteigerkollegen und die Mitglieder der Bergrettung Bruneck, bei der Jonas Mitglied war, trauern um den jungen Mann. Sie sprechen vor allem auch der Familie ihr Mitgefühl aus.

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Bergrettungskamerad und Freund Jonas Hainz, der bei der Ausübung seiner… Posted by Bergrettung Bruneck EO on Sunday, October 30, 2022

Jonas Hainz ist der Sohn des bekannten Bergführers und Kletterers Christoph Hainz (60). Der 25-Jährige war dabei, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Er war vor allem für seine Free-Solo-Klettertouren bekannt.

Erst vor Kurzem hat Jonas Hainz mit einer Free-Solo-Tour am Rosengarten für Aufsehen in der Kletterszene gesorgt.