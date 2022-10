Tragisches Bergunglück im Pustertal 

25-Jähriger aus Bruneck stürzt am Magerstein in den Tod

Bruneck/Antholz – Am Magerstein im Antholzertal ist Medienberichten zufolge ein junger Mann aus Bruneck in den Tod gestürzt.

Der 25-Jährige war am Samstag alleine am 3.273 Meter hohen Berg unterwegs. Er galt als erfahrener Kletterer, war aber offenbar ungesichert, als er am Südgrat mehrere Hundert Meter in die Tiefe stürzte.

Der tragische Bergunfall dürfte sich laut der Bergrettung Antholz bereits am Samstagnachmittag zugetragen haben. Die Angehörigen des Mannes schlugen Alarm, als er in den Abendstunden nicht nach Hause zurückkehrte.

Noch am Samstagabend führte die Bergrettung gemeinsam mit dem Notarzthubschrauber des Aiut Alpin einen Erkundungsflug durch. Dabei wurde der Leichnam des 25-Jährigen auch entdeckt.

Geborgen werden konnte der leblose Körper aber erst am Sonntagvormittag. Dabei stand auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 im Einsatz.