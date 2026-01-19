Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nach Lawine in Großarl ermittelt die Staatsanwaltschaft
Sieben Menschen wurden von der Lawine verschüttet

Nach Lawine in Großarl ermittelt die Staatsanwaltschaft

Montag, 19. Januar 2026 | 12:10 Uhr
Sieben Menschen wurden von der Lawine verschüttet
APA/APA/HUNDESTAFFEL BERGRETTUNG
Schriftgröße

Von: apa

Nach dem Lawinenunfall einer Alpenvereinsgruppe im Großarltal (Pongau) mit vier Toten am Samstag hat die Staatsanwaltschaft Salzburg gegen die Bergführerin, die die Gruppe geführt hatte, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet, sagte die stellvertretende Mediensprecherin Elena Haslinger am Montag zur APA. Außerdem wurde noch am Wochenende ein Sachverständiger bestellt, der die Unfallursache ermitteln soll.

Mehr könne sie derzeit noch nicht sagen, weil die Ermittlungen noch am Anfang stehen, betonte Haslinger. Die Lawine war Samstagnachmittag unterhalb des Thronecks auf einer Seehöhe von etwa 2.000 Metern abgegangen. Die Schneemassen erfassten die Richtung Finsterkopf aufsteigende siebenköpfige Skitourengruppe, rissen sie mit und verschütteten alle völlig. Für zwei Männer aus Tirol im Alter von 65 und 63 Jahren, eine 60-Jährige aus der Steiermark sowie einen 53-Jährigen aus Oberösterreich kam jede Hilfe zu spät. Sie konnten nur mehr tot ausgegraben werden. Ein 58-jähriger Salzburger konnte sich selbst aus den Schneemassen befreien. Er blieb unverletzt, setzte die Rettungskette in Gang und begann sofort, seine Kameraden zu suchen und auszugraben. Alle Kursteilnehmer hatten Lawinenverschütteten-Suchgeräte (LVS) bei sich. Ein Mann und eine Frau konnten noch lebend aus der Lawine befreit werden.

Bei der Gruppe handelte es sich um einen Kurs im Rahmen des regulären Winterausbildungsprogramms des Alpenvereins. Laut Gerald Zagler, Sprecher des Alpenvereins, war der Kurs für erfahrene Tourengeher von einer Bergführerin geleitet worden. Die Ermittler der Alpinpolizei und Sachverständige müssen nun klären, ob die Frau Mitschuld am Unglück trägt. Bei einer weiteren Lawine in Bad Hofgastein kam ebenfalls am Samstag noch eine Skitourengeherin vor den Augen ihres Mannes ums Leben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Kommentare
73
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Kommentare
26
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Kommentare
24
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Kommentare
23
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Bis zu 18.000 Tote laut Bericht nach Protesten im Iran
19
Bis zu 18.000 Tote laut Bericht nach Protesten im Iran
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 