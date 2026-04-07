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Zwei Festnahmen und sieben Anzeigen über Ostern

Nach Schlägerei, Helferin attackiert

Dienstag, 07. April 2026 | 15:34 Uhr
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Von: luk

Bozen – Im Rahmen verstärkter Sicherheitsmaßnahmen hat die Polizei in Bozen über die Osterfeiertage zwei Personen festgenommen und sieben weitere angezeigt. Die Einsätze erfolgten auf Anordnung des Quästors der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, und konzentrierten sich auf besonders sensible Stadtgebiete.

Beteiligt waren neben der Staatspolizei auch Carabinieri, Finanzpolizei und Stadtpolizei. Ziel war eine sichtbare Präsenz durch Streifen, Kontrollen von Personen und Fahrzeugen sowie Überprüfungen in Lokalen und Einkaufszentren wie dem Waltherpark.

Ein größerer Einsatz ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 4.00 Uhr am Dominikanerplatz. Dort wurden zwei marokkanische Staatsbürger im Alter von 34 und 24 Jahren nach einer gemeldeten Schlägerei angezeigt. Der ältere der beiden wurde zudem festgenommen, nachdem er beim Eintreffen des Rettungsdienstes eine Helferin attackiert hatte.

Eine weitere Festnahme gab es am Sonntagabend im Stadtteil Firmian: Ein 23-jähriger Italiener randalierte und bedrohte Einsatzkräfte. Er wurde wegen Widerstands und Beleidigung festgenommen.

Zusätzlich wurden im Laufe des Wochenendes mehrere Personen angezeigt, unter anderem wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots für Bozen, Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie Hehlerei. Ein gestohlener E-Scooter konnte sichergestellt und dem Besitzer zurückgegeben werden.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte am Osterwochenende 218 Personen und 29 Fahrzeuge.

 

Bezirk: Bozen

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