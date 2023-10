Nach Sommerpause: Rheuma-Liga startet Vortragsreihe in Spinges

Spinges – Kürzlich fand auf Initiative der KVW-Ortsgruppe Spinges in Zusammenarbeit mit der Rheuma-Liga Südtirol ein Vortrag mit Dr. Klaus Putzer, Rheumatologe und Internist am Krankenhaus Bruneck und Sterzing, über die „Volkskrankheit Rheuma“ statt. Die Begrüßung erfolgte durch Frau Christine Oberrauch von der KVWOrtsgruppe Spinges.

Danach wurde das umfangreiche Kursprogramm der Rheuma-Liga vorgestellt. Auch wurde darauf hingewiesen, dass ab sofort die Anmeldung zu den Kursen online über die Homepage www.rheumaliga.it möglich ist. Sollte jemand keine Gelegenheit haben, sich online anzumelden, kann die Anmeldung weiterhin telefonisch erfolgen. Auch wurden die verschiedenen Selbsthilfegruppen der Rheuma-Liga (Fibromyalgie, Rheumatoide Arthritis, Young-Rheumatics, Rheuma-Kids) vorgestellt. Besonders stolz ist die Rheuma-Liga darauf, dass seit kurzem eine neue Gruppe innerhalb der Rheuma-Liga angesiedelt ist, die Selbsthilfegruppe „ME/CFS Südtirol“.

ME/CFS steht für die stark invalidisierende Krankheit Myalgische Enzephalomyelitis/das Chronische Fatigue-Syndrom und gehört zu den kaum erforschten Krankheiten. Dr. Putzer, der über das Thema „Volkskrankheit Rheuma“ referierte, ging kurz auf diese neue Gruppierung ein und erklärte in wenigen Worten diese seltene Krankheit. Des Weiteren zeigte er die Krankheitsbilder Fibromyalgie, Arthritis, Arthrose und Osteoporose auf.

In diesem Zusammenhang verwies er auch auf die Kurse der Rheuma-Liga, da die Erhaltung der Beweglichkeit wichtig ist. Nach erfolgreichem Abschluss des Vortrages nutzen die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen an Herrn Dr. Putzer zu richten. „So viele Mitmenschen leiden unter der chronischen Erkrankung Rheuma, die so viele Facetten hat. Wir möchten Aufklärung betreiben und den Betroffenen beistehen, wenn sie Hilfe brauchen. Außerdem möchten wir alle Betroffenen dazu ermuntern, die Bewegungstherapiekurse zu nutzen. Die geschonte Bewegung wirkt sich positiv auf das Lebensgefühl aus“, so der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und die Vorstände Christine Peterlini und Birgit Kaschta.