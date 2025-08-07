Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nächste Hitzewelle steht in den Startlöchern
Nächste Hitzewelle steht in den Startlöchern

Donnerstag, 07. August 2025 | 11:30 Uhr
APA/APA/dpa/Daniel Karmann
Von: apa

Nach wochenlangen Regenphasen steht die nächste Hitzewelle in den Startlöchern. Wie die Meteorologen von Geosphere Austria am Donnerstag prognostizierten, setzt sich das Hochdruckwetter weiter fort. Temperaturen bis zu 36 Grad werden erwartet. Es wird sehr sonnig, Gewitter sind erst am Dienstag wieder möglich.

Am Freitag scheint am Vormittag die Sonne verbreitet ungetrübt, am Nachmittag entstehen im Bergland ein paar Quellwolken. Kurze Regenschauer bleiben die Ausnahme. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen erreichen zehn bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 28 bis 33 Grad.

Höchste Temperatur am Samstag

Verbreitet scheint auch am Samstag wieder die Sonne und es wird sehr heiß. Am Vormittag ist es oft noch wolkenlos, am Nachmittag bilden sich über den Bergen ein paar Quellwolken. Gleichzeitig ziehen auch hohe Schleierwolken durch. Die Schauerneigung bleibt aber sehr gering. Der Wind weht meist nur schwach. Die Frühtemperaturen steigen auf zwölf bis 19 Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf 29 bis 36 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Osten.

Am Sonntag scheint im ganzen Land verbreitet die Sonne und es wird wieder heiß. Lediglich am Nachmittag bilden sich vor allem im Bergland ein paar Quellwolken. In weiterer Folge gibt es vor allem von Vorarlberg bis nach Kärnten das eine oder andere Wärmegewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordost. Frühtemperaturen 14 bis 20 Grad, Tageshöchsttemperaturen 27 bis 35 Grad.

Am Montag stellt sich in ganz Österreich sehr sonniges und sommerliches Wetter ein. Bereits ab der Mittagszeit bilden sich aber im Bergland Quellwolken. Vor allem von Vorarlberg bis ins Tiroler Unterland steigt das Potenzial für teils kräftige Gewitter und Regenschauer. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Frühtemperaturen erreichen 14 bis 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 27 bis 33 Grad.

Am Dienstag scheint in allen Landesteilen fast durchgehend die Sonne. Lediglich am Nachmittag bilden sich im Berg- und Hügelland vereinzelt Quellwolken. Die Schauer und Gewitterneigung steigt vor allem an der Alpennordseite deutlich an. Der Wind weht meist schwach, lediglich am Alpenostrand teilweise mäßig, aus Ost bis Südost.

