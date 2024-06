Nächtlicher Brand in Prad unter Kontrolle gebracht

Von: luk

Prad am Stilfserjoch – In der Nacht auf Samstag hat es in Prad am Stilfserjoch erneut gebrannt: Auf einem Areal waren aufgeschichtetes Gestrüpp und Bäume in Brand geraten.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Prad und den umliegenden Gemeinden rückten gegen 23.00 Uhr aus und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle.

Verletzt wurde niemand. Die Glutnester im Lager wurden mithilfe von Wasserleitungen gelöscht. Die Carabinieri ermitteln die noch unbekannte Brandursache.