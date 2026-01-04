Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nals: Brand im Freien rechtzeitig gelöscht
Ausbreitung verhindert

Nals: Brand im Freien rechtzeitig gelöscht

Sonntag, 04. Januar 2026 | 10:00 Uhr
Brand Nals
Freiwillige Feuerwehr Nals
Von: luk

Nals – Am späten Samstagabend ist es im Außenbereich eines Wohngebäudes in Nals zu einem Feuer gekommen. Ein Behälter war in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Nals wurde in der Folge alarmiert.

Aufgrund der Nähe zu umliegenden Gebäudeteilen konnte eine Ausbreitung der Flammen zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend einen gezielten Löschangriff unter Einsatz von Atemschutztrupps ein.

Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Weitere Schäden an dem Gebäude konnten verhindert werden.

Bezirk: Burggrafenamt

