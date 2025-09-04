Nationale Trauer in Portugal nach Standseilbahn-Unglück

Von: APA/AFP

Portugal trauert um die mindestens 15 Todesopfer und 18 Verletzten des Standseilbahn-Unglücks in Lissabon. Im ganzen Land galt am Donnerstag ein von der Regierung ausgerufener nationaler Trauertag. Die bei Touristen sehr beliebte Standseilbahn war am Mittwochabend aus bisher ungeklärter Ursache entgleist und gegen ein Haus geprallt. Österreicherinnen oder Österreicher sind nach derzeitigem Stand nicht unter den Opfern, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Außenministerium in Wien.

Den ganzen Abend und die Nacht hindurch waren Einsatzkräfte an Ort und Stelle. Unter anderem suchten Ermittler nach der Ursache für das Unglück. Der Fernsehsender SIC berichtete unter Berufung auf eine Augenzeugin, die Standseilbahn sei “mit voller Geschwindigkeit” die steile Straße hinabgerast und habe dabei ein Gebäude gerammt. “Sie prallte mit brutaler Wucht gegen ein Gebäude und fiel zusammen wie ein Pappkarton; sie hatte keine Bremsen”, sagte die Frau.

Das Unternehmen Carris, das den Nahverkehr in Lissabon betreibt, erklärte, dass “alle Wartungsprotokolle” eingehalten worden seien – insbesondere die alle vier Jahre vorgenommene Generalwartung, die 2022 vorgenommen worden sei, und die alle zwei Jahre vorgenommene Zwischenwartung, die zuletzt im vergangenen Jahr vorgenommen worden sei. Die “Gloria”-Standseilbahn wurde 1885 in Betrieb genommen und 1915 an das Stromnetz angeschlossen.