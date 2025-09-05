Aktuelle Seite: Home > Werbung > Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:

Der Latemar lockt bis 5. Oktober!

Freitag, 05. September 2025
Von: First Avenue

Bis Sonntag, 5. Oktober ist der Panorama-Sessellift Obereggen-Oberholz täglich von 8:30 bis 18:00 Uhr geöffnet und ermöglicht einen bequemen Aufstieg in das Herz des Latemar Dolomites. Bis 14. September fährt auch die Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide täglich. Der Latemar, Teil des Welterbes Dolomiten, bietet eine beeindruckende Kulisse für zahlreiche Sommeraktivitäten: von Themenwegen und Wanderungen bis hin zu sportlichen Biketouren und einem Achtsamkeitspfad – hier findet jeder Bergliebhaber sein Abenteuer.

Für Familien gibt es spannende Abenteuer-Hörspielwanderungen, bei denen Kinder zwischen 6 und 14 Jahren Rätsel und Aufgaben zu Dolomitensagen, der Sturmnacht Vaia und Wilderer-Geschichten lösen können. Weitere Infos gibt es auf Latemar Adventure.

Auf drei unterschiedlichen Wegen müssen mithilfe von Installationen, Booklets, Karten, Hörspielen und einer App knifflige Rätsel und Aufgaben analog und digital gelöst werden. Foto: © Michael_Ölhafner

Kulinarische Herbstreise durchs Eggental: Wild- und Wald-Genusswochen
Vom 19. September bis 5. Oktober 2025 lädt das Eggental zu einer geschmacklichen Entdeckungsreise ein. Im Rahmen der Eggentaler Wild- und Wald Genusswochen servieren ausgewählte Restaurants sowie Alm- und Berghütten raffinierte Gerichte aus den kulinarischen Schätzen der Region. Auch die Berghütte Oberholz bietet passend zu den Genusswochen kreative, aber bodenständige Zubereitungen mit saisonalen Zutaten wie Wild, Beeren, Kräutern und Pilzen. Ein Höhepunkt der Genusswochen ist „Forest with Art – Magical Moments“ am 25. September in Obereggen. Nach einem kurzen Spaziergang durch den Wald erwartet die Besucher eine zauberhafte Szenerie mit Harfenmusik und Luftakrobatik – ein unvergessliches Erlebnis der Naturkunst. www.eggental.com

Kulinarischer Hochgenuss mit Ausblick: Die Berghütte Oberholz in Obereggen. Foto: © Thomas.Ondertoller

Die Berghütte Oberholz auf 2.096 Metern Höhe ist ein weiteres Highlight. Die Berghütte kombiniert moderne Architektur mit nachhaltiger Bauweise und bietet regionale Küche. Jeden Donnerstag und Samstag wird ein besonderes Frühstück von 8:30 bis 10:00 Uhr serviert (Anmeldung erforderlich). Weitere Infos auf oberholz.com.

Die Berghütte Oberholz ist mit dem gleichnamigen Sessellift von Obereggen aus direkt erreichbar und wird übrigens ausschließlich mit Erdwärme geheizt. Foto: © Mads_Mogensen

Für einen visuellen Eindruck: Video ansehen.

