Der Latemar lockt bis 5. Oktober!

Bis Sonntag, 5. Oktober ist der Panorama-Sessellift Obereggen-Oberholz täglich von 8:30 bis 18:00 Uhr geöffnet und ermöglicht einen bequemen Aufstieg in das Herz des Latemar Dolomites. Bis 14. September fährt auch die Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide täglich. Der Latemar, Teil des Welterbes Dolomiten, bietet eine beeindruckende Kulisse für zahlreiche Sommeraktivitäten: von Themenwegen und Wanderungen bis hin zu sportlichen Biketouren und einem Achtsamkeitspfad – hier findet jeder Bergliebhaber sein Abenteuer.

Für Familien gibt es spannende Abenteuer-Hörspielwanderungen, bei denen Kinder zwischen 6 und 14 Jahren Rätsel und Aufgaben zu Dolomitensagen, der Sturmnacht Vaia und Wilderer-Geschichten lösen können. Weitere Infos gibt es auf Latemar Adventure.

Kulinarische Herbstreise durchs Eggental: Wild- und Wald-Genusswochen

Vom 19. September bis 5. Oktober 2025 lädt das Eggental zu einer geschmacklichen Entdeckungsreise ein. Im Rahmen der Eggentaler Wild- und Wald Genusswochen servieren ausgewählte Restaurants sowie Alm- und Berghütten raffinierte Gerichte aus den kulinarischen Schätzen der Region. Auch die Berghütte Oberholz bietet passend zu den Genusswochen kreative, aber bodenständige Zubereitungen mit saisonalen Zutaten wie Wild, Beeren, Kräutern und Pilzen. Ein Höhepunkt der Genusswochen ist „Forest with Art – Magical Moments“ am 25. September in Obereggen. Nach einem kurzen Spaziergang durch den Wald erwartet die Besucher eine zauberhafte Szenerie mit Harfenmusik und Luftakrobatik – ein unvergessliches Erlebnis der Naturkunst. www.eggental.com

Die Berghütte Oberholz auf 2.096 Metern Höhe ist ein weiteres Highlight. Die Berghütte kombiniert moderne Architektur mit nachhaltiger Bauweise und bietet regionale Küche. Jeden Donnerstag und Samstag wird ein besonderes Frühstück von 8:30 bis 10:00 Uhr serviert (Anmeldung erforderlich). Weitere Infos auf oberholz.com.

Für einen visuellen Eindruck: Video ansehen.