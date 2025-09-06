Vermisster Jugendlicher aus Bruneck in Udine aufgefunden

Von: luk

Bruneck/Udine – Der 16-jährige Jugendliche, der seit Sonntag, 31. August, in Bruneck vermisst wurde, ist in Udine wohlbehalten aufgefunden worden.

Der Teenager war am Sonntagmorgen verschwunden. Familienangehörige und die Behörden hatten in den vergangenen Tagen die Bevölkerung um Hinweise gebeten. Es waren Flugblätter mit seinem Foto verteilt worden, die Suche wurde landesweit ausgedehnt.

Nachdem mehrere Hinweise auf eine mögliche Sichtung des Jugendlichen in Udine eingegangen waren, konzentrierten sich die Ermittlungen darauf. Am Freitagabend kam schließlich die Bestätigung: Der 16-Jährige konnte identifiziert werden.

Mit dem Auffinden des Vermissten endete eine fünftägige Suche, die bei Angehörigen und Öffentlichkeit für große Erleichterung sorgte.