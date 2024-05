Naturschauspiel über Südtirol

Südtirol – Wie berichtet, stehen die Chancen gut, dass man am Wochenende landesweit erneut ein Naturschauspiel der besonderen Art beobachten kann.

Gestern Abend waren bereits aufgrund des Neumonds und eines klaren Himmels in weiten Teilen Südtirols Polarlichter mit bloßem Auge zu sehen. Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz teilten zahlreiche Nutzer Fotos der Polarlichter in den sozialen Medien.

Laut Angaben des Weltraumwetterprognosezentrums der Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA (NOAA) erlebt die Erde derzeit den ersten “extremen” Sonnensturm seit 2003. Der Sonnensturm der Kategorie fünf auf der fünfstufigen Skala wurde gestern Abend beobachtet. Dieser Sonnensturm wird voraussichtlich über das Wochenende anhalten.

Die NOAA gab weiterhin bekannt, dass GPS, Stromnetze, Raumfahrzeuge, Satellitennavigation und andere Technologien beeinträchtigt werden könnten. Betreiber von Satelliten und Stromnetzen sowie Fluggesellschaften wurden von den Behörden informiert, um Vorsichtsmaßnahmen gegen mögliche Störungen zu ergreifen. Laut NOAA-Daten wurde die als “extrem” eingestufte Kategorie fünf zuletzt im Oktober vor 20 Jahren während der sogenannten Halloween-Stürme erreicht. Damals kam es in Schweden zu Stromausfällen, und in Südafrika wurden Transformatoren beschädigt.

Trotz der potenziellen Störungen erzeugen Sonnenstürme auch beeindruckende Polarlichter. Auch heute empfiehlt es sich am Abend und in der Nacht ein Blick auf den Himmel zu werfen, um evtl. das Lichtspektakel beobachten zu können.